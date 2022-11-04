اليابان تعلن من جديد تفشي "إنفلونزا الطيور" وتعدم أكثر من 1.5 مليون دجاجة

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف حالات تفشي لـ “إنفلونزا الطيور”، مع تحديد سلالة شديدة المرض.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة الزراعة عبر موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 1.5 مليون دجاجة تم إعدامها في مزارع في البلاد، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

وتم تسجيل تفشي المرض في محافظة أوكاياما وإيباراكي.

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وأعلنت وزارة الزراعة في بداية فصل الخريف، أن نحو 170 ألف دجاجة تم إعدامها داخل مزرعة في مدينة كوراشيكي في محافظة أوكاياما، كما حظرت مناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.