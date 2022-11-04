اليابان تقول إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي أن الحكومة اليابانية تعتقد أن كوريا الشمالية قد تذهب لإجراء تجارب نووية أو استفزازات أخرى.

وقال ماتسونو: “نحن نعلم أن كوريا الشمالية غاضبة من التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتعتقد الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات أخرى، بما في ذلك التجارب النووية. وأود الامتناع عن التعليق على الإجراءات الأخرى التي تتخذها كوريا الشمالية. إن الحكومة تعتزم بشدة حماية حياة المواطنين وعيشهم السلمي وستجمع المعلومات وستظل يقظة”.

في وقت سابق، أفيد بأن كوريا الشمالية يمكن أن تختبر أسلحة نووية بحلول 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

يومي الأربعاء والخميس، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ مرتين في اليوم. في صباح الخميس، أطلقت ثلاثة صواريخ يعتقد أن أحدها عابر للقارات. في اليابان، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي بسبب خطر تحليق الصاروخ فوق أراضي البلاد. ومع ذلك، لم يحدث هذا، وربما سقط الصاروخ قبل وصوله إلى أراضي اليابان. في الوقت نفسه، كما اتضح لاحقًا، تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية بعد الوقت المقدر للرحلة عبر المناطق الشمالية من البلاد، أي عندما يكون الوقت قد فات للدفاع ضد الخطر المزعوم.

منذ 25 سبتمبر/أيلول، أجرت بيونغ يانغ أحد عشر تجربة صاروخية، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12، حلّق فوق اليابان، محطماً رقماً قياسياً يبلغ 4500 كيلومتر بالنسبة لكوريا الديمقراطية، وحلّق على ارتفاع ألف كيلومتر. وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، تم إجراء إطلاق قذائف المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية. منذ بداية العام، أجرت كوريا الديمقراطية 30 عملية إطلاق صاروخ.

وتقول كوريا الديمقراطية إن كل النشاط العسكري هو رد على “استفزازات” كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.