إيران تعلن أن مستثمرين قطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي في بوشهر

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، اليوم الجمعة، إن المستثمرين القطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر جنوبي إيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية لمحافظة بوشهر.

وأضاف رضائي أن أمير قطر تميم بن حمد وجه بأن يكون ميناء الرويس القطري سوقا للتواصل مع إيران.

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وأوضح أن “ميناء الرويس في قطر جاهز لبناء مستودعات كبيرة بحيث يمكن تخزين البضائع المصدرة من بوشهر في هذه المستودعات وتوزيعها في الخليج”.

وأشار إلى أن “القطريين مستعدون للتعاون في مجال تربية المواشي وتأسيس شركات الإنتاج الصناعي للحيوانات في بوشهر وتصدير منتجات حيوانية”.