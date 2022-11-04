وزير الخارجية الإيراني يطالب بايدن بالتوقف عن "النفاق"

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن “النفاق” فيما يخص التعامل مع بلاده.

وكتب وزير الخارجية الإيراني، عبر “تويتر”: “البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي”.

Simultaneous with open support for violence & terror during recent riots in Iran, WH is reaching out for an agreement. Mr. Biden: end this hypocrisy—incl support for terror & ISIS. Nov. 3rd: #NationalDayAgainstGlobalArroganace — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 4, 2022

وأضاف عبد اللهيان: “يا سيد بايدن، ضع حدا لهذا النفاق.. والتوقف أيضا عن دعم الإرهاب وداعش (المحظور دوليا)”.

وكان بايدن قد تعهد أمس الخميس “بتحرير” إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها. وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.