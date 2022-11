وزير الخارجية الإيراني يطالب بايدن بالتوقف عن "النفاق"

Simultaneous with open support for violence & terror during recent riots in Iran, WH is reaching out for an agreement.

Mr. Biden: end this hypocrisy—incl support for terror & ISIS.

Nov. 3rd: #NationalDayAgainstGlobalArroganace

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 4, 2022