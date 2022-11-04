اشتباكات بين الأمن الباكستاني وأنصار عمران خان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وعناصر من قوات الأمن، اليوم الجمعة، في مدينة راولبندي في إقليم البنجاب، بحسب “سكاي نيوز”.

جاءت تلك الاشتباكات في أعقاب تعرض خان لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته مع عدد من أنصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد.

وأشارت محطة “جيو” التلفزيونية الباكستانية، إلى أن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا، مرجحةً أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها نحو إسلام أباد.

ونقلت المحطة الباكستانية أن خان أُصيب في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة، ونقل من موقع الحادث لتلقّي الرعاية الصحية.

وأدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعربت عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.