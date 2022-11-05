وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا

قيمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع الصحفيين، العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع إثر تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقالت بيربوك إن “الدول الأعضاء في مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وضعت مختلف القضايا جانبا، مركزة على مساعدة كييف”.

“نعم، ولهذا السبب تركنا بوعي تام العديد من المهام الأخرى جانباً”.

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وأشارت بيربوك إلى أن “أوكرانيا تلقت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات”.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم الجمعة إن “دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة”.

وقال الوزراء في بيان مشترك: “سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة”.