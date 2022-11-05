الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" إثر مواجهات في محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة “أنصار الله”، إثر تجدد القتال بين الطرفين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز، عبر صفحته في “فيسبوك” (التابع لشركة “ميتا” المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها الإرهابية)، إن “قوات الجيش الوطني نفذت عملية إغارة على مواقع للحوثيين غرب مدينة تعز نتج عنها مقتل ثلاثة من أفرادهم واغتنام أسلحتهم الشخصية بينما عاد أفراد مجموعة الإغارة إلى مواقعهم سالمين دون أي خسائر مادية أو بشرية”.

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ”أنصار الله” في محافظة تعز

وأضاف أن “الجيش صد عملية تسلل للحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكن من قتل وجرح عدد من منفذيها”.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” إثر صد هجمات للجماعة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية المحيطة في مدينة تعز.

وتأتي التطورات العسكرية، بعد نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.