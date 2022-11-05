موقع أمريكي يكشف عمل المخابرات البريطانية مع أوكرانيا لإنشاء "جيش إرهابي حزبي"

تخطط خلية من شخصيات المخابرات العسكرية البريطانية لتنظيم وتدريب جيش “حزبي” أوكراني سري لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره تقرير لموقع “غرايزون” (The Grayzone) الإخباري الأمريكي المستقل.

موسكو – سبوتنيك . وتكشف الوثائق التي حصل عليه موقع “غرايزون” أن الهجوم المخطط له على شبه جزيرة القرم يهدف إلى عزل القوات الروسية هناك من خلال “تعطيل إعادة الإمداد عن طريق البحر والبر عبر كيرتش”.

وقال الموقع يوم الجمعة، نقلا عن الوثائق المسربة، إن الخطة، التي وضعت بالاتفاق مع جهاز الأمن التابع لفرع أوديسا الأوكراني، تهدف أيضا إلى “إضعاف” قدرة روسيا على حصار كييف و”تقويض “قدرة موسكو على القتال”.

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ووفقا للموقع الإخباري المستقل، كانت نفس “زمرة عملاء المخابرات العسكرية” التي تخطط حاليا لإنشاء وتدريب جيش إرهابي حزبي أوكراني سري، مسؤولة عن وضع خطط لتفجير جسر القرم.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجلس الأمن الروسي أن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة موجهة بدقة ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.