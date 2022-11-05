رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الدولة لا تستطيع "حل جميع مشاكل المواطنين"

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية لا تستطيع حل جميع المشاكل التي يواجهها المواطنون البريطانيون.

موسكو – سبوتنيك . وقال سوناك، الذي من المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (56.9 مليار دولار)، لصحيفة “التايمز” البريطانية إن الثقة في حزب المحافظين قد تضررت بسبب ميزانية سلفته ليز تراس، لكن لا يمكن للناس أن يتوقعوا من الدولة “حل جميع المشاكل”.

بنك إنجلترا يؤكد أن “الصدمة الكبيرة” التي تعصف بالاقتصاد البريطاني أسوأ من أزمة السبعينيات

وأضاف سوناك إنه سيستعيد ثقة الشعب من خلال الصدق بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة وقال إنه “واثق” من أن الشعب البريطاني سيحكم على ميزانيته الخريفية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بأنها “عادلة ورحيمة”.

ويوم الخميس، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن الاقتصاد البريطاني ربما كان على بعد ساعات من الانهيار التام بسبب القرارات التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس.

وقضت تراس، التي انتخبت في سبتمبر/أيلول لتحل محل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، 44 يوما فقط في منصبها.