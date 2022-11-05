ماذا يحدث لجسمك إذا تخليت عن وجبة العشاء لمدة عام كامل

هل من الجيد عدم تناول الطعام بعد الغداء؟ هل سيضر التخلي عن وجبة العشاء بالصحة؟

مفهوم “ممنوع تناول الطعام في فترة ما بعد الظهر” له تاريخ طويل وكان موضوعا يثير الكثير من الجدل في الماضي.

في عام 2022، نشر فريق البروفيسور ماو ييلي من قسم جراحة الكبد في مستشفى في بكين دراسة ارتباط السمنة والتغذية في Nature Communications مع 90 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من زيادة الوزن. تم تقسيمهم إلى مجموعة وجبات الصباح (يأكلون من 6:00 إلى 15:00، ولكن ليس أكثر من 8 ساعات)، مجموعة وجبات منتصف النهار (يأكلون من 11:00 إلى 20:00، ولكن ليس أكثر من 8 ساعات) ومجموعة الطعام المعتادة.

بمقارنة أول نظامين غذائيين مع وجبات منتظمة لمدة خمسة أسابيع، وجد الباحثون أن المشاركين فقط في مجموعة عدم تناول العشاء فقدوا الوزن، وانخفضت نسبة الدهون في الجسم والعلامات العامة للالتهاب، وتحسنت نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

وبالتالي، أثبتت الدراسة أن التخلي عن وجبة العشاء قد يكون شكلًا أكثر فعالية من نظام غذائي محدود الوقت لفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن التجربة لها العديد من التحذيرات: لا يمكن لعدد صغير من المشاركين تمثيل عينة أكبر؛ كما لم يتم تحليل العوائق المحتملة أمام فترة الجوع؛ على الرغم من أنه كان مطلوبًا من المشاركين تناول الطعام في غضون 8 ساعات، إلا أن أوقات الوجبات المحددة ومدتها تختلف من شخص لآخر.

ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من الدراسات بالفعل أن الصيام المناسب يمكن أن يكون مفيدًا للصحة. في سبتمبر/أيلول 2021، نُشرت دراسة للمركز الطبي بجامعة كولومبيا في إيرفينغ تظهر أن الصيام المتقطع يمكن أن يطيل الحياة، ولكن فقط إذا لم تتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل.

من السهل جدًا اتباع نظام الأكل المقيّد بالوقت: كل ما عليك فعله هو تقصير الفترات بين ثلاث وجبات بحيث تأكل في غضون 8 ساعات، والاستغناء عن تناول وجبات خفيفة لمدة 16 ساعة المتبقية. ومع ذلك، فإن أهم شيء هو معرفة ما يجب أن يكون عليه الصيام المتقطع السليم. لا يتعلق الأمر فقط برفض الطعام في وقت ما وتناوله في وقت آخر. من الافتراضات المهمة أنه يجب أن تبدأ في النوم مبكرًا حتى لا تبقى مستيقظًا لفترة طويلة على معدة فارغة وتتسبب في مشاكل صحية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لا يناسب الصيام المتقطع النساء الحوامل والاكتئاب والمصابين بالسرطان المتقدم والضمور وسوء التغذية. يمكن أن يعانون بسهولة من الجوع وعدم كفاية تناول العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى آثار ضارة على الجسم.، حسب موقع سينا.

هل يمكن إنقاص الوزن إذا لم أتناول وجبة العشاء لمدة عام على التوالي؟

في الحياة اليومية، غالبًا ما يتخطى الكثيرون وجبة العشاء لإنقاص الوزن، لكنهم لا يفهمون مخاطر هذا الفعل.

لاختبار ما إذا كان تخطي العشاء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، قام فريق البحث في جامعة الطب الجنوبي بفحص 139 شخصًا بدينًا بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 28 و45. قسّم الباحثون المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين. مجموعة واحدة تأكل في الوقت المحدد (بين 8:00 و16:00 فقط) مع تقييد السعرات الحرارية؛ كانت المجموعة الأخرى على نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية فقط (أي أنها ببساطة تأكل أقل).

بعد المقارنة، وجد الباحثون أن تخطي العشاء مع حساب السعرات الحرارية كان لهما بعض التأثير على فقدان الوزن، لكن هذا التأثير لم يكن مختلفًا بشكل كبير عن نتائج المجموعة الثانية، التي راقبت التغذية بشكل حصري.

وبالتالي، بمجرد رفض العشاء وعدم احتساب السعرات الحرارية في نفس الوقت، لن تكون قادرًا على إنقاص الوزن. إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فأنت بحاجة إلى تناول كميات أقل من الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، لن يساعدك تخطي العشاء على إنقاص الوزن فحسب، بل أيضًا وتؤذي الجسم.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يتناولون العشاء بانتظام لديهم مخاطر متزايدة للوفاة من أمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

يسبب أمراض الجهاز الهضمي

قال جيا كاي، نائب رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بكين تشاويانغ، إن تناول الطعام غير المنتظم على المدى الطويل يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي. خاصة إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل – لا يمكن هضم الطعام بشكل كامل وهذا يسبب التهاب المعدة وقرحة المعدة ومشاكل أخرى.

قال ليو بو، كبير الأطباء في قسم جراحة الكبد والقناة الصفراوية بالمركز الطبي الأول للمستشفى العسكري العام لجيش التحرير الشعبي، إن المرارة “تعمل” بعد أن يأكل الشخص: يتقلص العضو لإفراز الصفراء ويساعد الجسم على امتصاص الطعام وهضمه. مع التغذية غير المنتظمة والتخزين الطويل جدًا للصفراء في المثانة، تتشكل المادة المترسبة، مما يؤدي إلى حصوات المرارة.

يسبب اضطرابات في جهاز المناعة

وجدت دراسة مصاحبة من جامعة هلسنكي أجريت على 2342 شخصًا يعانون من اضطرابات الأكل أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية من الأشخاص الأصحاء.

الكثير من الطعام، الرفض التام – كل هذا يضر بالجسم. إذن ما هي الطريقة الصحيحة لتناول العشاء؟

يمكن أن تساعدك حدود وقت الأكل على إنقاص الوزن إلى حد ما، ولكن لها أيضًا عواقب سلبية: على سبيل المثال، بعد أن يصل الوزن إلى مرحلة الثبات، يمكن أن “يرتد”، كما أن فترات الراحة الطويلة بين الوجبات ستسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، لا يؤدي الصيام المتقطع إلى اختفاء الدهون فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى اختفاء كتلة العضلات.

لذلك، يعد الصيام المتقطع مناسبًا بشكل عام للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا والذين لا يعانون من أمراض مزمنة ويتبعون أسلوب حياة هادئًا نسبيًا.

من وجهة نظر علمية وصحية، يعتبر تناول العشاء بالنسبة لمعظم الناس أكثر أهمية وصحة. إذن ما هو أفضل طعام صحي تأكله إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك؟

لتناول العشاء، يجب أن يكون هناك على الأقل بعض الأطباق الجانبية، ولكن ليس كثيرًا – من حيث المبدأ، يكفي 100 غرام. يمكنك اختيار الحبوب الخشنة والأرز والكعك وما إلى ذلك. في المساء، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية، مثل الفطائر مع البصل الأخضر، أو أصابع العجين المقلية، أو البطاطس المقلية.

“اجمع بين الطعام بحكمة”

يجب أن يتكون العشاء بشكل أساسي من الخضار – نحو 70%. أيضًا، لا ينبغي أن يكون هناك القليل جدًا من منتجات الصويا واللحوم الخالية من الدهون وغيرها من البروتينات عالية الجودة. يجب أن تحتوي كل وجبة مسائية على نحو 50 غرامًا من البروتين عالي الجودة. بالنسبة للحوم، اذهب للأسماك والمأكولات البحرية أولاً، ثم الدجاج والبط وأخيراً لحم الخنزير الخالي من الدهن ولحم البقر والضأن.

حاول أن تقلل من تناول الأطعمة المقلية أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، مثل الكباب ومخلفاتها والدجاج المقلي وغير ذلك. حاول أيضًا تقليل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الكراث والزهرة الذهبية لأنها ليست سهلة الهضم. تجنب المشروبات التي لها تأثير محفز للأعصاب مثل القهوة والشاي الثقيل.