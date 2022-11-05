الولايات المتحدة تقيم تأثير سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية

وقال يوم أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبار: “روسيا ستتخذ أي قرارات، لكنني أعتقد أنه سيكون لها مصلحة في الاستمرار في توفير موارد الطاقة”.

في اليوم السابق، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه إذا نجحت مبادرة الدول الغربية لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، فإن الوضع في الاقتصاد العالمي سيكون عرضة لمخاطر كبيرة. في المستقبل، قد يحاولون توسيع سقف السعر ليشمل سلع أخرى بما في ذلك الغاز والمعادن.