العراق يزيد مشترياته من زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا

أعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق، إيليا لوبوف، أن العراق زاد بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال لوبوف لوكالة “سبوتنيك”: “أثرت على الدينامية الإيجابية (للتجارة) زيادة ملموسة في كميات شراء زيت دوار الشمس، ودقيق القمح والأعلاف الحيوانية”.

وتابع لوبوف: “أود أن أخبركم أنه خلال 8 أشهر العام الجاري تفوق التبادل التجاري بين روسيا والعراق على مؤشرات العام الماضي بأكمله. فبلغ 313.1 مليون دولار أمريكي، في حين عام 2021 بلغ التبادل التجاري بيننا 282.7 مليون دولار”.

السفارة الروسية في بغداد تعلن عن إعداد مذكرة تعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي