وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء العملية الخاصة

وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني “أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع”.