الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: “أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار)”.

وأضاف: “خلال الليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش)”.

לוחמי צה”ל סיכלו נסיון הברחת סמים בשווי של כ-1.2 מיליון ש”ח: לוחמי צה”ל זיהו במהלך הלילה מספר חשודים שניסו להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית פארן. כוח שהוקפץ למקום סיכל את ההברחה, ותפס שק שבו נמצאו כ-31 ק״ג סמים בשווי מוערך של כ-1.2 מיליון ש״ח>> pic.twitter.com/qJqLF0lSBv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2022

وتابع الجيش الإسرائيلي: “أحبطت قوة هرعت إلى المكان عملية التهريب، وضبطت كيسا يحوي نحو 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون شيكل”.