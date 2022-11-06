تونس… الحكومة تصادق على مراسيم وأوامر رئاسية تخص توجيه الدعم لمستحقيه وإصلاح التعليم

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة نجلاء بودن، اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية.

وتضمن الاجتماع العديد من المراسيم والأوامر الرئاسية، التي شملت مشروع لمد فترة طرح غرامات التأخير الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات، والموافقة على اتفاقية القرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى رخصة البحث عن المحروقات “بوغرارة”، وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط.