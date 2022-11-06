تونس… الحكومة تصادق على مراسيم وأوامر رئاسية تخص توجيه الدعم لمستحقيه وإصلاح التعليم

وافقت الحكومة التونسية على عدد من المراسيم والأوامر الرئاسية التي تتضمن مرسوما خاصا بمدونة سلوك قوات الأمن الداخلي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة نجلاء بودن، اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية.
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وتضمن الاجتماع العديد من المراسيم والأوامر الرئاسية، التي شملت مشروع لمد فترة طرح غرامات التأخير الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات، والموافقة على اتفاقية القرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى رخصة البحث عن المحروقات “بوغرارة”، وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط.
كما وافقت الحكومة على الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والانضمام لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
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كما وافقت الحكومة على أوامر رئاسية شملت ضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور، وأمر يتعلق بالأكاديمية الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد ومشروع إصلاح التعليم العالي وإنجاز برنامج توجيه الدعم لمستحقيه.
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