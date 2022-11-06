اليمن… "أنصار الله" تعلن مقتل 7 من عناصرها بمعارك مع الجيش الحكومي

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، مساء اليوم السبت، مقتل 7 من عناصرها بمعارك مع القوات الحكومية.

ونقلت وكالة “سبأ” في نسختها التابعة للجماعة: “شُيع بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن”.

وذكرت أسماء 7 قتلى من عناصر “أنصار الله”، مضيفة “خلال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات عسكرية وأمنية وأهالي وأقارب الشهداء، أكد المشيعون استمرار السير على نهج ودرب الشهداء في التصدي لتحالف العدوان”، في إشارة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

ولم تذكر الوكالة المكان الذي سقط فيه القتلى السبعة، إلا أن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، كان قد أعلن أمس الجمعة سقوط قتلى وجرحى في صفوف “أنصار الله”، إثر تجدد القتال بين الطرفين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

تأتي التطورات العسكرية، بعد نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من “أنصار الله” إثر مواجهات في محافظة تعز

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.