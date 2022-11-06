مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله بالضفة الغربية

قُتل فلسطيني وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية سنجل شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة.

القاهرة- سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “قوة بالجيش الإسرائيلي كانت في كمين بالقرب من قرية سنجل بمنطقة فرقة بنيامين الإقليمية أطلقت النار باتجاه فلسطينيين جرى رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة. قُتل فلسطيني وتلقى الآخر العلاج على يد القوة التابعة للجيش الإسرائيلي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول “مصاب بحالة حرجة جدًا” إلى مجمع فلسطين الطبي، قبل أن تعلن وفاته متأثرًا بجراحه، وقالت في بيان “استشهاد مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب قرية سنجل”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب أنه “حتى الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي هناك شهيدان برصاص الاحتلال في جنين و4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي”.

مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت ظهر الخميس مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين. ويشار إلى أن حفل زفاف أحد القتيلين الفلسطينيين كان مقررا اليوم السبت.