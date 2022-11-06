مصرع شخص وإصابة 46 آخرين بعد سقوط حافلة مدرسية في واد في الفلبين

سقطت حافلة مدرسية بعد فقدان السيطرة عليها في واد في مقاطعة شمال غرب مانيلا يوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة الفلبينية.

وقالت الشرطة، إن الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصا معظمهم معلمون من مدينة كويزون سيتي، وهي ضاحية في منطقة مانيلا الحضرية.

وأفادت حكومة مدينة كويزون سيتي، أن المعلمين كانوا عائدين إلى مانيلا بعد حضور نشاط تدريبي في بلدة أوراني بمقاطعة باتان عندما وقع الحادث قبل الظهر بقليل.

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