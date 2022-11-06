القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ هيمارس

قالت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية لدى المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ألشيفسك باستخدام صواريخ هيمارس.

وبحسب البيان، “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة في أوكرانيا في الساعة (01:35 بالتوقيت المحلي، 22:35 بتوقيت غرينتش يوم السبت في ألشيفسك، باستخدام قاذفة صواريخ هيمارس”.

ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.

في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.

هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف “الناتو” لموسكو.