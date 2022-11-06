زلزال يضرب وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

هز زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة سولاويسي الشمالية في وسط إندونيسيا اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب في حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الزلزال حدث في الساعة الـ7:03 صباحا بتوقيت جاكرتا، مع وقوع مركز الزلزال على بعد 69 كم جنوب غرب منطقة كيبولاو سيتارو وعلى عمق 255 كم تحت قاع البحر. وأضافت أن هزات الزلزال شعر بها السكان أيضا في مقاطعة مالوكو الشمالية الواقعة في الجوار. السفير الروسي في واشنطن يؤكد أن الولايات المتحدة لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين ولم تصدر الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي، قائلة إن الزلزال ليس لديه القدرة على إحداث تسونامي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي