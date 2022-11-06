تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب حمى الضنك في باكستان

تواصلت الزيادة في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في باكستان، حيث تم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى نتيجة للمرض خلال الـ24 ساعة الماضية في البلد الواقع في جنوب آسيا.

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة البنجاب الشرقية يوم الجمعة، إنه تم تسجيل جميع الوفيات في المقاطعة، مضيفة أن ثلاثة منهم في لاهور عاصمة المقاطعة وواحد في روالبندي. وفي الإجمالي، أبلغت مقاطعة البنجاب عن 225 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت لاهور 91 حالة جديدة، تليها روالبندي بـ41 حالة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات حمى الضنك في المقاطعة هذا العام إلى 15778 حالة.

وفي مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، تم تشخيص إصابة 279 شخصا آخرين بالمرض الذي ينقله البعوض، حسبما ذكرت إدارة الصحة في المقاطعة مساء يوم الجمعة.

ويصل عدد الحالات النشطة في المقاطعة حاليا إلى 1587 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات هذا العام 19720 حالة.

وأبلغت مقاطعة السند الجنوبية عن 170 إصابة جديدة، حسبما ذكرت إدارة الصحة في المقاطعة مساء يوم الجمعة.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي كراتشي، عاصمة المقاطعة، التي أبلغت عن 83 إصابة جديدة. ومع حالات حمى الضنك المبلغ عنها حديثا، ارتفع عدد حالات شهر نوفمبر حتى الآن في المقاطعة إلى 535 حالة، ليصل إجمالي الحصيلة المحلية إلى 19606 هذا العام.

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وأبلغت العاصمة الوطنية إسلام أباد عن 37 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك، حسبما ذكرت السلطات الصحية مساء يوم الجمع، وارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المدينة إلى 4979 هذا العام.