صحيفة تكشف عن اعتزام اليابان وبريطانيا توقيع اتفاقية عسكرية لمواجهة الصين

كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس السبت، أن بريطانيا واليابان تعتزمان توقيع اتفاقية عسكرية لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مصادر خاصة أنه من المقرر أن توقع اليابان والمملكة المتحدة اتفاقية دفاعية رئيسية في شهر ديسمبر القادم والتي من شأنها أن تسمح للدول بتكثيف التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتقوية احتواء التهديد المتزايد من الصين”.

وبحسب الصحيفة تنص المادة على أن الاتفاقية ستسهل التدريبات المشتركة والتعاون في مجال اللوجستيات بين الدول، وتضع الأساس القانوني لتبسيط الإجراءات البيروقراطية عند إرسال القوات من دولة إلى أخرى. كما من المتوقع أن تكشف المملكة المتحدة واليابان عن تفاصيل شراكة لتطوير طائرات مقاتلة جديدة بشكل مشترك خلال شهر ديسمبر.