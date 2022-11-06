مستشار ملك البحرين يوضح لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

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وأضاف في تصريحات حصرية لـ”سبوتنيك”، حول الجهود العربية بشأن الأزمة الأوكرانية، “هناك جهود من مختلف البلدان لحل هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالتفاوض وإحلال السلام وإيقاف العنف بين البلدين”.

وأردف “لبلدين يربطهما تاريخ مشترك لمدة طويلة، أما فيما يتعلق بالخطوات القادمة من ناحيتنا فإنها تظهر في وقتها المناسب بعد التشاور والاتصال ونأمل كل الخير”.

وفيما يتعلق بدور مملكة البحرين في دعم الاستقرار في ليبيا واليمن وسوريا والقضية الفلسطينية، أكد أن “موقف بلاده الدائم هو دعم الاستقرار في الدول العربية إن كان في ليبيا وغيرها من البلدان”.

وتابع “مسألة استقرار الدول العربية هي مسألة حيوية للصورة العربية، خاصة حين ينظر لنا العالم أننا منطقة ازدهار واستقرار فإن ذلك شيء طيب، أما إذا رأينا أن بعض البلدان بها أزمات، فإنه يجب أن نعمل جميعا على حل هذه المشاكل”.

وأشار إلى أن المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في هذا المجال والذي بدأ منذ فترة ويتواصل، ونطلع لاستمراره لما فيه من فائدة للبشرية ومفيد لنا جميعا.

بابا الفاتيكان يشبه الشرق والغرب ببحرين متخاصمين

وقال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار الذي عقد في القصر الملكي: “هنا في البحرين أناس من أصول مختلفة، وعندما كنت أستعد للزيارة تعرفت على ما يسمى بشجرة الحياة هي شجرة الأكاسيا، التي بقت في منطقة تندر فيها الأمطار، إن مملكة البحرين اشتهرت وكأنها فردوس، وقبل 4 آلاف عام كانت البحرين على ملتقى الطرق وملتقى الشعوب المختلفة، وهو ما تستمر فيه البحرين حتى اليوم”.

وتابع بابا الفاتيكان: “في البحرين مجتمع متعدد الأعراق والأديان، وهو مجتمع متعايش في ظل صعوبة ذلك في بعض المناطق نشهد بقلق على نطاق واسع الصراعات وتبادل الاتهامات، ورغم الأقدم فإن المسافات الثقافية بين الشعوب آخذة في الازدياد، دعونا نعمل معا من أجل الأمل”.

وفي تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”، قال وزير الإعلام البحريني، رمزان بن عبدالله النعيمي، إن ملك البلاد أكد عزم المملكة على تحقيق إجماع عربي من أجل حل النزاعات وبدء الحوارات خاصة فيما يتصل بالأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ “سبوتنيك” بشأن مبادرات وزراء الإعلام العرب التي انبثقت عن الاجتماع الأخير لمواجهة الخطاب الدخيل.

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب

وقال النعيمي إن التوافق بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية مدفوعا بتوافق القادة العرب على أهمية تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، وحد الرؤى حول استراتيجيات الإعلام العربي.

ولفت إلى أن التوافق يؤكد نبذ الأيدولوجيات التي تحاول الانتقاص من مفهوم الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجتماعات وزراء الإعلام العرب، مؤشر على الاهتمام المصري لإنجاح الآليات التي يتم الاتفاق عليها لإنجاح العمل العربي المشترك.

وأوضح النعيمي أن البابا فرنسيس أكد على نبذ العنف واحترام أماكن العبادة وحمايتها، كما طلب شيخ الأزهر من كل رجال الدين ورجال الإعلام تثقيف الأجيال القادمة وحثهم على احترام الأديان والحوار، وأشار إلى ضرورة عقد مثل هذه الملتقيات.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين (الخميس والجمعة) ملتقى البحرين العالمي للحوار، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان.