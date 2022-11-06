البرهان يدعو القوى السياسية إلى التفاوض دون شروط لإنهاء الأزمة في السودان

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى الجلوس للتفاوض معا دون شروط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها.

الخرطوم – سبوتنيك. وقال البرهان خلال كلمة في قاعدة عسكرية شمال العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد: “طلبنا من الأحزاب السياسية الجلوس للتفاوض”.

وأضاف “لا يجب أن يحمل كل حزب أو جهة مبادرة ويريد من الجميع اتباعها، يجب على الجميع الجلوس للتفاوض دون شروط”.

وتابع “نريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان أما أي حزب يريد العمل لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة”. وأكد البرهان في كلمته “الجيش لن ينحاز لأي جهة أو حزب محدد، القوات المسلحة والقوات النظامية خط أحمر لا يجب المساس بهما”.

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وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، إن البرهان “نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية”.‏

وأكد البرهان أن “القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي”.

كما شدد على “موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية”، لافتا إلى “الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي”.