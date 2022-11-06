مصرع 4 أشخاص إثر انهيار أرضي بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان

لقى 4 أشخاص مصرعهم أمس السبت إثر انهيار أرضي بمنطقة ماييمي في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، حسبما أفادت مصادر محلية.

كابول – سبوتنيك. وأفادت المصادر لوكالة “سبوتنيك”، بأن أربعة عمال بشركة عقارات مملوكة لمؤسسة “آغا خان” لقوا مصرعهم إثر الانهيار الأرضي الذي وقع بعد عدة أيام من هطول الأمطار بالمنطقة.

وبحسب المصادر، فقد انتشلت السلطات جثث ثلاثة من القتلى.

وشهدت أفغانستان فيضانات وانهيارات أرضية خلال شهر تموز/يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا ودمار آلاف المنازل.

ودعا القيادي في طالبان، أنس حقاني رجال الأعمال إلى مساعدة ضحايا الفيضانات، وحمّل الدول الصناعية الكبرى مسؤولية هذا الوضع قائلا إن “سياسة الإنتاج الجشع تسببت في تدمير الطبيعة”.

من ناحية أخرى، هناك شكاوى من الأفغان ضد طالبان من أنهم لم يحاولوا إنقاذ ضحايا الفيضانات أو أنهم لا يملكون المعدات الكافية.

وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

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