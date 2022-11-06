سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية

أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز “هيمارس” على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”: “أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، مما تسبب بدمار كبير”. وأضاف قائلا: “القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية”. وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي