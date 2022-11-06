وزير الطاقة والمناجم الجزائري يتوقع عائدات تتجاوز 50 مليار دولار من المحروقات بنهاية 2022

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب خلال تقديمه تقديرات الميزانية الخاصة بتسيير قطاعه على لجنة المالية في البرلمان، اليوم الأحد، تحقيق القطاع تقدما ملحوظا على مستويي الاستثمارات والعائدات، وتوقع تحقيق عائدات من المحروقات تفوق 50 مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 45 بالمئة عن العام السابق.

الجزائر – سبوتنيك. وقال عرقاب “نتوقع، مع نهاية العام الحالي، ارتفاعا في الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2 بالمئة، وتحسن عائدات البلاد من المحروقات، حيث ستفوق 50 مليار دولار، بزيادة تبلغ 45 بالمئة مقارنة بعام 2021”. وأضاف عرقاب انه “وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، فقد تم تخصيص ما قدره 3.6 مليار دولار، خلال الفصل الأول من سنة 2022 بارتفاع 8 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية”. وزير الطاقة الجزائري يشيد بقرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط ويصفه بالتاريخي وأشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري، إلى أن “الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بـ40 بالمئة (هذا العام)، مقارنة بما تحقق عام 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية”.

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