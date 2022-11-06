الاتحاد الأوروبي والإمارات يبحثان الارتقاء بعلاقاتهما إلى "مستوى استراتيجي"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات بين الاتحاد وبلاده ورفعها لمستوى استراتيجي.

وأضاف بوريل عبر “تويتر” أن التعاون بين الاتحاد والإمارات سيمكن الجانبين من مواجهة التحديات المشتركة مثل التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.

Good and insightful exchange with FM Sheikh @ABZayed on further deepening #UAE-EU relationship and bringing it to strategic level Working together, we can tackle joint challenges like global fallout from Russia’s aggression against Ukraine, climate change and regional stability pic.twitter.com/miQpPFmhtW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 6, 2022

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن بن زايد التقى بوريل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة.

كما استعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.