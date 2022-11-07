الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط شحنة أسلحة حربية وذخائر من صناعة أمريكية في أذربيجان الغربية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، “ضبط شحنة أسلحة حربية وذخائر من صناعة أمريكية في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية”.
وقالت القوة البرية في الحرس الثوري، في بيان لها، إنه “تم اكتشاف شحنة أسلحة وذخيرة، بما في ذلك عدد كبير من الأسلحة الحربية الأمريكية ووينشستر، ومصادرتها في مدينة مهاباد”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف البيان، أن “العملاء الانتهازيين والمناهضين للأمن خططوا لتوزيع هذه الشحنة من الأسلحة بين مثيري الشغب لقتلهم ونقلها إلى المحافظات الوسطى من البلاد”.
وأعلن حرس الحدود الإيراني، في وقت سابق اليوم، ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية قادمة في اتجاه محافظة سيستان وبلوشستان من خارج البلاد.
وقال حرس الحدود، في بيان له، إن “الشحنة المضبوطة تحتوي على كميات من المسدسات والأسلحة والذخيرة”، مشيرا إلى “اعتقال شخص على علاقة بهذه العملية”، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وأضاف البيان أن هذه “ثالث شحنة أسلحة وذخيرة حربية اكتشفها حرس الحدود في إقليم سيستان وبلوشستان بعد أعمال الشغب الأخيرة في إيران”.
وأعلنت إيران، في وقت سابق، أنها فككت ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.
ونقل التلفزيون الإيراني عن استخبارات الحرس الثوري، أنه جرى تفكيك خلية مدعومة من دولة أجنبية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
ووفقا للتلفزيون الإيراني: “اعترفت الخلية بتخطيطها لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في المحافظة”.
يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار “شاه جراغ” الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
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