ممثل فرنسا في قمة المناخ يتحدث عن اتخاذ "قرارات هامة جدا"

صرح ستيفان كوروزا، ممثل فرنسا في قمة المناخ المنعقدة حاليا في مصر، قائلا: “إننا في هذه القمة في دورتها الـ27 لأخذ قرارات هامة جدا”.

ونقلت بوابة “أخبار اليوم” عن كوروزا قوله إننا في هذه القمة “لنتأكد من أن اتفاقية باريس قابلة للتنفيذ، وسيتم تنفيذ بنودها، ونقف على منحنى خطر ويجب أن نتأكد أن الانبعاثات تقل ونتأكد أننا لا نتعدى هذه الأهداف”.

جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي خلال استضافته على هامش قمة المناخ عبر شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، والتي أكد خلالها أن درجات الحرارة التي أدت إلى الكثير من حالات الفيضان والإعصار والغرق يجب أن نتأكد من أن نسبة الحد الأدنى من اتفاقية باريس يجب أن تحترم.

ولفت ممثل فرنسا في قمة المناخ أن نصف الغاز المستخدم في أوروبا يأتي من روسيا، وما قررناه في الاتحاد الأوروبي أن نقلل من اعتمادنا على الغاز لتقليل الانبعاثات بشكل كبير، على أن نسرع من خطوة الانتقال إلى الطاقة المتجددة لأنها في المستقبل ستصبح المصدر الوحيد للطاقة.

وتابع كوروزا: “لدينا فرصة لاستخدام نحو 40% من هذه الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية جعلنا ندرك أننا كان يجب أن نفعل هذا منذ سنوات عدة”.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.