نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة

موسكو – سبوتنيك. وجاء ذلك خلال زيارة فيرشينين لطهران حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي أسغارد حاجي، وتبادلوا الآراء حول التقارير الدولية والإقليمية بخصوص القضايا المشتركة بين البلدين، والتي يوليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما خاصا.