نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، بحث مع المسؤولين الإيرانيين سبل استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء برنامج إيران النووي.
موسكو – سبوتنيك. وجاء ذلك خلال زيارة فيرشينين لطهران حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي أسغارد حاجي، وتبادلوا الآراء حول التقارير الدولية والإقليمية بخصوص القضايا المشتركة بين البلدين، والتي يوليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما خاصا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين بحثا آليات إيجاد حلول دائمة للأزمات في أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا.
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