إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، بولتافا، كيروفوغراد، وتشيركاسي في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيه.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

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من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ شرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.