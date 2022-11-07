القوات الأوكرانية تقصف مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك.. فيديو

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك تضررت نتيجة القصف الأوكراني للمدينة.

وبحسب بيان للمكتب التمثيلي، نشر عبر “تليغرام”، “استخدمت القوات الأوكرانية قذائف مدفعية عيار 155 ملم لقصف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك في حوالي الساعة 03:13 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (00:13 بتوقيت غرينتش).

ووفقا لمراسل “سبوتنيك”، تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك نتيجة القصف واندلع حريق كبير في المبنى.

وبحسب رجال الإنقاذ، لم تقع إصابات.

كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، قال أمس الأحد، أن قوات أوكرانيا أطلقت 3 قذائف من عيار 152 مم، و6 قذائف من عيار 122 مم على مدينة دونيتسك، وبلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك جنوب غربي روسيا.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.