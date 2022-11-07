الإمارات تلغي كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"

الدوحة – سبوتنيك. وأوضحت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، أن ارتداء الكمامة سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 7 نوفمبر، اختياريا بجميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد، عدا المنشآت والمرافق الصحية، فسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.