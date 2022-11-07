نمو التبادل التجاري بين الصين وروسيا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلع بقيمة 59.596 مليار دولار، بزيادة 12.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ، فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 49.9% لتصل إلى 94.342 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين، في شهر أكتوبر / تشرين أول من العام الجاري 17.637 مليار دولار؛ حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 10.23مليار دولار، والصين من روسيا، بما قيمته 7.4 مليار دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين روسيا و الصين ارتفع في نهاية عام 2021 بنسبة35.8 بالمئة ليصل إلى 146.88 مليار دولار .