مقتل أكثر من 24 شخصا معظمهم طلاب خلال حادث تصادم حافلة بشاحنة في غينيا

لقي أكثر من 24 شخصا مصرعهم في غينيا، معظمهم من طلاب المدارس أو الجامعات، جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.

كانت الحافلة متجهة من العاصمة كوناكري إلى فارانا في الجنوب الغربي، ووقع الحادث بالقرب من كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) شرق كوناكري، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت الحكومة، إن الحادث أدى إلى “مقتل أكثر من 24 شخصا”، وإصابة عدة أشخاص.

وقالت المسؤولة المحلية كابينيت كاكي، إن “الطلاب هم الضحايا الرئيسيون”. مشيرة إلى أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة أثناء محاولتها تجاوز حافلة أخرى.

وقال الملازم فولي سومة من الدرك الوطني، إن الجثث “بالكاد يمكن التعرف عليها”.

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وتحدث حوادث الطرق المميتة بانتظام في غينيا، وغالبا ما تكون ناجمة عن سوء حالة الطرق والمركبات أو القيادة المتهورة.