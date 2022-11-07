شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية تقدم أفضل المعدات في معرض الصين للطيران 2022

ستقدم شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية أفضل معدات الطيران من مروحيات وطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة خلال المشاركة في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام عام 2022، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للشركة اليوم الاثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية، ألكسندر ميخييف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، “سنعرض هذا العام في تشوهاي أفضل وأحدث التطورات الخاصة بمصنعي الطائرات والمروحيات الروسية، والأسلحة الفعالة، والحلول في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي”.

وأشار ميخييف إلى إن الشركات الصينية في المعرض ستجلب لنا اتفاقيات جديدة متبادلة المنفعة وستمكننا من تحديد مجالات واعدة للتعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الفائقة”.

وتتوقع الشركة اهتماما كبيرا بالمروحيات العسكرية الروسية، ولا سيما تلك التي أظهرت خصائصها القتالية والتشغيلية في ظروف حقيقية.

ومن بين أسلحة الطيران التي سيتم عرضها الجيل الخامس من مقاتلة “سو-57 إي”، ومقاتلة “سو-35” متعددة المهام، ومقاتلة “سو-34 إي”، ومقاتلة “ميغ-35” ومقاتلات أخرى، بالإضافة لطائرات النقل العسكرية ومعدات أخرى للقوات المحمولة جوا، وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

بالإضافة إلى عينات من المعدات والأسلحة الروسية، ستقدم الشركة حلولا حديثة لتعليم وتدريب الموظفين. والوفد مستعد لتقديم عروض لأحدث طرازات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والتفاوض بشأن توريدها أو إنتاجها المشترك في شكل شراكة صناعية.

ويقام معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مدينة تشوهاي الصينية.

“روس أبورون إكسبورت” تعرض في الهند صواريخ “كاليبر” وغيرها من الأسلحة