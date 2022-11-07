مرشح للكونغرس الأمريكي يستبعد الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا بنهاية العام

شكك المرشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس الأمريكي، ويسلي هولمان، في أن يكون لدى الكونغرس الوقت، للموافقة على مشروع قانون لتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح هولمان أن الكونغرس سيكون مشغولا بالنظر في القضايا الأكثر إلحاحًا، في ضوء انتخابات التجديد النصفي، يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال هولمان، لوكالة “سبوتنيك”، معلقاً على آفاق المساعدة الجديدة لكييف، “لا بد من فهم أنه، بحلول ذلك الوقت ستكون قد جرت الانتخابات؛ ولذلك سيكون هناك عدد لا بأس به من القضايا في الجلسة الأخيرة للكونغرس، بما في ذلك تمويل الحكومة، أي أنه لا توجد حتى ميزانية، هناك الكثير من الأمور على جدول الأعمال، دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث”.

وأضاف المرشح أن “أي نوع من شحنات الأسلحة، يواجه قيودا خطيرة للغاية على نقلها إلى طرف ثالث، ليس لدي تفاصيل عما يحدث، لكنني أعلم أيضا أن هياكل استخباراتنا تراقب عن كثب ما يباع بالضبط في السوق السوداء”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “إن بي سي” الإخبارية، نقلا عن مصادر، أنه بحلول يناير/ كانون الثاني من العام القادم، يمكن للكونغرس الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ حوالي 50 مليار دولار.

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ويخشى المشرعون من أن نتائج انتخابات التجديد النصفي، قد تدفع الكونغرس الجديد إلى اتخاذ “موقف أكثر تشككًا فيما يتعلق بمساعدة كييف”، وبناء على ذلك، يتوقع أعضاء الكونغرس تخصيص مليارات الدولارات في الأشهر المقبلة، والتي وفقًا لتوقعاتهم، يجب أن تكون كافية للعام المقبل بأكمله.

وأعلن البنتاغون، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار؛ تشمل تجديد منظومات دفاع جوي، ودبابات “تي 72” تم تجديدها، فضلا عن طائرات بدون طيار طراز “فينكس جوست”، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.