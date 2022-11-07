سلطات زابوروجيه تعلن تخليها عن العملة الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2023

أعلن عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، التخلي عن العملة الأوكرانية “غريفنا” اعتبارا من مطلع العام القادم.

وقال روغوف لـ “سبوتنيك”: “اعتبارا من الأول من يناير 2023، سيتوقف العمل بنظام العملة المزدوجة في منطقة زابوروجيه، لن يتم قبول العملة الأوكرانية بعد ذلك، وستكون العملة الرسمية الوحيدة هي الروبل الروسي، أما غريفنا ستكون من الماضي”.

يذكر أن مقاطعة زابوروجيه تتعامل حاليا بنظام العملة المزدوجة، إلى جانب الروبل الروسي، يتم استخدام غريفنا الأوكرانية أيضا في التداول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا، تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

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