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آبي أحمد يغرد عن مشاركته بقمة المناخ في مصر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
غرد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على “تويتر” بشأن مشاركته اليوم الاثنين في قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر أحمد صورا تجمعه بعدد من قادة العالم على هامش حضوره القمة، منهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.
وكتب رئيس وزراء إثيوبيا مع الصور: عقدت مناقشات مع قادة العديد من البلدان حول القضايا الثنائية والاستراتيجية على هامش قمة “كوب 27″، كما التقيت بقادة المنظمات القارية والدولية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إن إثيوبيا تشاطر المجتمع الدولي مخاوفه وهي عازمة على المساهمة في حلها”.
وفي تغريدة منفصلة، غرد آبي أحمد: “التقينا مع زملائنا من قادة الدول الأفريقية على هامش “كوب 27″ لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، سنواصل العمل في تضامن لإيجاد حلول أفريقية لمشكلات أفريقيا والسعي من أجل قارة أكثر مرونة”.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح اليوم الاثنين، لدى وصوله مقر قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، وكان استقباله أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن أمس الأحد وصوله إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لحضور قمة المناخ “كوب 27”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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