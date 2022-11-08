آبي أحمد يغرد عن مشاركته بقمة المناخ في مصر

غرد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على “تويتر” بشأن مشاركته اليوم الاثنين في قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر أحمد صورا تجمعه بعدد من قادة العالم على هامش حضوره القمة، منهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

وكتب رئيس وزراء إثيوبيا مع الصور: عقدت مناقشات مع قادة العديد من البلدان حول القضايا الثنائية والاستراتيجية على هامش قمة “كوب 27″، كما التقيت بقادة المنظمات القارية والدولية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إن إثيوبيا تشاطر المجتمع الدولي مخاوفه وهي عازمة على المساهمة في حلها”.

Held discussions with leaders of several countries on bilateral and strategic issues alongside #COP27. I also met with leaders of continental and international organizations to discuss issues of mutual interest. (1/2) pic.twitter.com/BgV13Zfc0f — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 7, 2022

وفي تغريدة منفصلة، غرد آبي أحمد: “التقينا مع زملائنا من قادة الدول الأفريقية على هامش “كوب 27″ لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، سنواصل العمل في تضامن لإيجاد حلول أفريقية لمشكلات أفريقيا والسعي من أجل قارة أكثر مرونة”.

We met with fellow leaders of African nations on the sidelines of #COP27 to discuss bilateral and regional issues. We will continue to work in solidarity to find African solutions to Africa’s problems and strive for a more resilient continent. pic.twitter.com/0jg3WTl9mq — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 7, 2022

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح اليوم الاثنين، لدى وصوله مقر قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، وكان استقباله أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.