روسيا تعرب عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الملف السوري

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: “ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناءً عليها، تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالية العالية (محتمل جداً)، وإبراز كل هذا الخيال “كدليل لا يمكن دحضه”. وتصوير كل هذا الخيال كأدلة دامغة”.