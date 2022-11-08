نقل 9 أشخاص إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار، مساء السبت، خارج حانة في فيلادلفيا، أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقد أصيب تسعة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي، خارج حانة في حي كينسينغتون. وقالت الشرطة المحلية إن “أشخاصا مشتبه بهم” قفزوا من سيارة وفتحوا النار على حشد خارج الحانة ثم فروا بالسيارة. بايدن يصف الهجوم على زوج نانسي بيلوسي بـ “الحقير” وتبحث السلطات عن المشتبه بهم، وإن خمسة من الضحايا في حالة حرجة.

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