سوليفان يقول إن واشنطن تتواصل مع موسكو لتوضيح عواقب الاستخدام المحتمل للسلاح النووي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية.

وأضاف سوليفان أن الإدارة الأمريكية تحتفظ باتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، لكنها لن تكشف عن قنوات محددة لحمايتها. وتابع:

نحن في إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لدينا الفرصة للتواصل مع الجانب الروسي على مستوى عالٍ لإجراء اتصالات وتقليل المخاطر وتقديم إشارات حول عواقب الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة وروسيا تتواصلان بشكل يومي تقريبًا عبر السفارتين في موسكو وواشنطن.

تأتي التصريحات الأمريكية بعد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، كشفت فيه عن اتصالات أمريكية روسية يقودها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بهدف الحد من اتساع الأزمة في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن تزعم أنها تتواصل مع موسكو بشكل يومي تقريبا عبر سفارتي البلدين

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.