مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك "غازبروم" للعقد

كيشينيوف – سبوتنيك. وقال سبينو على هواء قناة “برو تي في”، معلقًا على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد غازبروم: “المحامون يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد في قضية توريد الحجم الكامل. عندما سيصبح هناك وضوح، سنقرر كيف نتصرف وفي أي اتجاه نتحرك”.