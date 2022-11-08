مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك "غازبروم" للعقد

أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن سلطات مولدوفا قد ترفع قضية ضد غازبروم، بسبب ما وصفه بأن شركة غازبروم تنتهك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.
كيشينيوف – سبوتنيك. وقال سبينو على هواء قناة “برو تي في”، معلقًا على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد غازبروم: “المحامون يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد في قضية توريد الحجم الكامل. عندما سيصبح هناك وضوح، سنقرر كيف نتصرف وفي أي اتجاه نتحرك”.
وأشار المسؤول إلى أن شركة غازبروم لم توضح قرارها بتقليص حجم الغاز المورد للجمهورية، مع أن كيشينيوف تسدد قيمة الغاز دائما.
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