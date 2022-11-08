انخفاض شعبية بايدن إلى 39%

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” أن شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت إلى 39%، مما يعزز الآراء بأن الديموقراطيين سيواجهون مصاعب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي تجري، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الرضا عن أداء بايدن 40%، يوم الجمعة، وفقا لاستطلاع سابق أجرته مؤسسة “غالوب”.

وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيسين السابقين دونالد ترامب 42%، وباراك أوباما 45% خلال الفترة نفسها في رئاستيهما.

اليوم الثلاثاء، سيتوجه الناخبون في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.

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ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وربما في مجلس الشيوخ أيضا.