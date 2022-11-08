اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت

تخطط اليابان لتحديث صواريخها المتوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت. من المتوقع أن يكتمل العمل بحلول عام 2029، حسب وكالة “كيودو”.

يُذكر أن المهمة الرئيسية للتحديث هي القدرة على التنبؤ وتتبع مسار طيران الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت.

ينقسم البرنامج إلى عدة مراحل. بحلول عام 2026، سيتم تحديث برنامج الصواريخ، وبعد ذلك سيتم تحسين قدرات الكشف. وقال المصدر إن الإنتاج الضخم قد يبدأ في 2029.