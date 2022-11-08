السفير الروسي يؤكد أن تبادل الأسرى الأوكرانيين يأخذ بالاعتبار القوائم التي أحالها بابا روما

أعلن السفير الروسي لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف لوكالة الأنباء الإيطالية Askanews، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح أو تبادل الأسرى الأوكرانيين من روسيا يتم، بما في ذلك مع مراعاة القوائم التي أحالها البابا فرنسيس.
وقال: “يتم إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين من الجانب الروسي أو تبادلهم، بما في ذلك مع مراعاة القوائم التي يسلمها إلينا البابا فرنسيس بانتظام. وفي هذا الصدد، نقدر بشدة الإجراءات الشخصية للبابا الذي يؤدي المهمة الإنسانية التي تسمح لمئات الاشخاص بالعودة إلى عائلاتهم”.
في وقت سابق، أشار أفدييف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إلى أنه في أي وضع دولي، “الحوار مع البابا مهم لموسكو، والبابا هو دائمًا محاور مرحب به”.
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