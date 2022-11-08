الجيش الكوري الشمالي ينفي تصدير أسلحة إلى روسيا ويتهم أمريكا بنشر أكاذيب

أعلن الجيش الكوري الشمالي، الثلاثاء، أنه لم “يصدّر أبدًا أسلحة أو ذخائر إلى روسيا”، مؤكدا أنه “ليس لديه خطط للقيام بذلك”.

وفي بيان صادر عن نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، في اليوم السابق، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ”نشر شائعات لا أساس لها”، محذرة إياها من “حبك المؤامرات”، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA).

وأضاف: “نوضح مجددا أنه لم يكن لدينا أبدًا أي “صفقات أسلحة” مع روسيا وأننا لا نخطط للقيام بذلك في المستقبل”.

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وقالت كوريا الشمالية: “إننا نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءًا من محاولتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية من خلال التذرع بـ”قرار العقوبات غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية”.