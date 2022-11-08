القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 260 مسلحا أوكرانيا في جمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم صد هجوم شنته كتيبة مشاة آلية أوكرانية، معززة بالدبابات في اتجاه كوبيانسك وفي اتجاه كوزيموفكا في لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية كانتا على وشك الهجوم في مناطق بيريستوفوي ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك إلى ضربات جوية تابعة للجيش.

وأضاف البيان: “بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال يوم واحد أكثر من 160 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة وسيارتين”.

أفادت الوزارة أيضًا أنه تم إحباط محاولة هجوم من قبل كتيبتين تكتيكيين من أوكرانيا في اتجاه المنطقتين السكنيتين بلوشانكا و تشرفلوبوبوفكا في اتجاه كراسني ليمان في جكهورية لوغانسك الشعبية، و”تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة، وواحدة من طراز MT-LB، وشاحنتين بيك أب وسيارتين من خلال ضربات جوية للجيش الروسي ونيران من وحدات المدفعية”.

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