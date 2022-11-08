أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، أن أنقرة تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع الحكومة، نقلها الإعلام التركي اليوم الثلاثاء: “سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا”.

كما أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة “ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول”، موضحا “القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا”.

وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر “اتفاقية الحبوب” لأغراض عسكرية

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.